الزمالك يفقد نجمي الفريق أمام وادي دجلة للإيقاف

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثنائي محمود علاء ويوسف أوباما في مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة، والتي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم، بسبب الإيقاف.





وحصل ثنائي القلعة البيضاء على الإنذار الثالث مساء اليوم أمام فريق سموحة بكأس مصر ليتأكد غيابهما عن مباراة الفريق أمام وادي دجلة ببطولة الدوري.





و تأهل الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه الصعب والمثير على سموحة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة الكأس المصرية.



