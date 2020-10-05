إسبانيا تكسر حاجز الـ 800 ألف إصابة بكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:33 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية تتخطى فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا 800 ألف إصابة بعد أن سجلت 23480 حالة جديدة في مطلع الأسبوع.

 

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 813412 بينما عدد الوفيات من المرض وصل إلى 32225 ارتفاعا من 32086.

 

ويسجل معدل الوفيات اليومي أعلى مستوى منذ أوائل مايو، لكنه لا يزال أقل كثيرا من ذروة قياسية سجلها في أواخر مارس اقتربت من 900 وفاة يوميا.

 

يذكر أن الشرطة الإسبانية فرضت قيودا وأوقفت السيارات على الطرق الرئيسية من وإلى مدريد يوم السبت الماضي، بعد عودة فرض إجراءات العزل العام في المدينة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

ومنعت تلك الإجراءات نحو 4.8 مليون شخص من مغادرة منطقة العاصمة، في حين تعين على المطاعم والحانات إغلاق أبوابها مبكرا وتقليل الطاقة الاستيعابية بمقدار النصف.

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