محمد هنيدي يتحدث عن فترة الحجر المنزلي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان محمد هنيدي، عن الأجواء التي عاشها برفقة أسرتة خلال فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم.

وقال محمد هنيدي خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة ON، إن أول شهرين من استمرا بالمنزل برفقة عائلته كان الأمر في البداية ممتعا لقضاء وقت مع الأسرة بعد غياب واجتماع العائلة من جديد ولكن بعد 10 أيام بدأ الملل والزهق يتسرب إلى الجميع.

وأضاف " بعد 10 أيام من الحجر الصحي بدأ كل واحد يسلك طريقه بعيد عن التاني وزهقنا من بعض".

يشار أن محمد هنيدي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه "الإنس والنمس".

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