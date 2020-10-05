مدرب الفراعنة: لا أمانع في قيادة الزمالك أو بيراميدز

فجر ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا إنه لا يُمانع من تدريب الزمالك في المستقبل.





وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم إف إم :" بكل تأكيد الزمالك فريق كبير محليًا وإفريقيًا، وابناؤه الأحق بالعمل فيه، ولكن إذا وصل لي عرض تدريبي من الأبيض سأوافق عليه على الفور".





وأضاف مدرب الفراعنة : وإذا وصل لي عرض من بيراميدز أيضًا سأوافق، ما انا مش هقعد في البيت".





وفي سياق آخر، دعم ربيع ياسين نجم الأهلي الأسبق، عودة حسام حسن للعمل داخل الاحمر بشرط دراسة الملف بشكل جيد.







