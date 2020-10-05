مدرب الفراعنة: لا أمانع في قيادة الزمالك أو بيراميدز

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
فجر ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا إنه لا يُمانع من تدريب الزمالك في المستقبل.

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم إف إم :" بكل تأكيد الزمالك فريق كبير محليًا وإفريقيًا، وابناؤه الأحق بالعمل فيه، ولكن إذا وصل لي عرض تدريبي من الأبيض سأوافق عليه على الفور".

وأضاف مدرب الفراعنة : وإذا وصل لي عرض من بيراميدز أيضًا سأوافق، ما انا مش هقعد في البيت".

وفي سياق آخر، دعم ربيع ياسين نجم الأهلي الأسبق، عودة حسام حسن للعمل داخل الاحمر بشرط دراسة الملف بشكل جيد.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ربيع ياسين بيراميدز الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ ساعة و نصف

نجم إنبي يدخل دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ياسين: 14 لاعبا سر سقوط منتخب مصر ولا بديل عن "أجنبي"

حمدي زكي: شرف لأي لاعب الانضمام للزمالك.. ولكن

فييرا: تلقيت عرضا لتدريب الأهلي ولكني مرتبط بالزمالك وجماهيره

حمادة صدقي: لا أمانع تدريب الزمالك وبيراميدز

أخبار الكرة المصرية: فرمان ناري من البدري ضد لاعبي بيراميدز.. وإصابة قوية لنجم الأهلي

مدرب منتخب مصر السابق يفجر مفاجأة مدوية بشأن مصطفى محمد

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

10:25 م

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»