مستشار الرئيس: كورونا قد يصيب البعض ولا يتحول لمرض

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن فيروس كورونا مثل غيره من الأمراض المعدية التي يمكن أن تصيب عدد من الأشخاص دون أن تتحول هذه العدوى إلى مرض.



وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "من الواضح أن مرض الكورونا من الممكن أن تحدث العدوى بين بعض الأشخاص ولكن بدون ظهور لأي أعراض".



وتابع " مستعدون لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي بدأت في أغلب الدول الأوروبية، والدولة قامت بإجراءات احترازية ووقائية بتجهيز المستشفيات والمعدات ولديها استراتيجيات عدة للتعامل مع هذه الجائحة، ولكن في الوقت نفسه لابد أن يكون هناك استجابة من المواطنين لهذه الإجراءات والتعليمات".



وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، "لا نتمنى حدوث موجة ثانية، ولكن المسائل لا تسير بالتمني، وإنما بالمراقبة العلمية الدقيقة والاستعداد لوضع سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات".







هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و5990 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

