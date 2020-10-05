نجم إنبي يدخل دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك رغبتهما في التعاقد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبي والمعار هذا الموسم لصفوف نادي مصر.

ودخل يوسف ضمن قائمة اهتمامات ناديي الأهلي والزمالك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه هذا الموسم مع فريق نادي مصر خلال مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتلقى اللاعب مفاوضات من جانب مسؤولي الأهلي والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفهما.

ورحب اللاعب بالانضمام إلى الأهلي أو الزمالك لكنه اشترط جدية التفاوض مع ناديه من أجل حسم الأمور بشكل نهائي.

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