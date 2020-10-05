أول تعليق من مدرب سموحة بعد الخسارة أمام الزمالك في الكأس





منذ بداية المباراة حتى نهايتها والماتش امتد لوقت إضافي، وكان ممكن نطلع كسبانين لولا الخطأ في الهدف الثاني من منتصف الملعب، وأهدرنا فرص كثيرة محققة للتسجيل حتى بعد الهدف الثاني للزمالك".

وأضاف :" اعتذر عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي ولكن اللاعب احتفل دون قصد وأتمنى قبول نادي الزمالك اعتذاري".

وتابع سامي :"لعبت مواجهة الإسماعيلي خلال المباراة الماضية وهي مباراة صعبة للغاية ولعبت اليوم لذا أشكر اللاعبين على الجهد المضاعف في خوض مباراتين في وقت قصير".

وقال أحمد سامي المدير الفني لسموحة عقب نهاية المباراة :" كافحنا

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في منافسات دور الستة عشر.