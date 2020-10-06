وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين (فيديو)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
Advertisements
هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المعلمين بيوم المعلم المصري، مؤكدا أن المعلم هو عصب العملية التعليمية سواء هناك تطبيق للسبل التكنولوجية أم لا.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن نجاح تطوير التعليم مرتبط بالمعلم ودوره، مؤكدا أن هذا العام هو عام تقدير المعلم، معلنا أنه جار وضع اللمسات الأخيرة لتحسين الأوضاع المالية لجميع المعلمين في مصر، معلقا: "هتسمعوا أخبار كويسة قريب.. نبدأ العام بخبر سعيد".

وأوضح، أنه سيتم توفير تدريبا للمدرسين حسب تخصصهم، مضيفا أنه كلما اجتهد المعلم في مجموعات التقوية سيكون هناك دخلا أكبر لهم.

هذا، وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة.

بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالي 690 ألف جنيه وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار والتي بلغ عددهم 13 جائزة.

أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائز لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه وهي الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد علي أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.

وأعلن المجلس أن جامعة القاهرة كان لها النصيب الأكبر حيث حصلت علي 10 جوائز، ويأتي المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصوله علي 8 جوائز، ويليهم جامعة عين شمس، المنصورة، والزقازيق حيث حصل كلٌ منهم علي 5 جوائز.

تأتي بعد ذلك جامعة طنطا حيث حصلت علي 4 جوائز، ثم جامعة المنوفية والتي حصدت 3 جوائز، ثم يليها جامعة الإسكندرية، أسيوط، قناة السويس، النيل الأهلية، الجامعة الأمريكية، ومدينة الأبحاث العلمية حيث حصدوا جائزتان لكل منهم، لتتساوي كلٌ من جامعة كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، مدينة زويل، البريطانية، القومي للبحوث الفلكية، أكاديمية السادات، القومي لعلوم الليزر، هيئة الطاقة الذرية، ومستشفي 57357 حيث حصل كلٌ منهم علي جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، والمرأة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارقةشوقي بوابة الفجر المعلمين الفجر التعليم

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يستعد لمغادرة مستشفى "والتر ريد" العسكري

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 15 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 14 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 17 ساعة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

محمود صقر يؤكد أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة لرفاهية المجتمع

وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد 2017 (صور)

جامعة عين شمس تفوز بجائزتين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

رئيس جامعة القاهرة يهنئ أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الدولة

المرأة المصرية تتربع على عرش جوائز البحث العلمي

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

12:06 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»