وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين (فيديو)

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المعلمين بيوم المعلم المصري، مؤكدا أن المعلم هو عصب العملية التعليمية سواء هناك تطبيق للسبل التكنولوجية أم لا.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن نجاح تطوير التعليم مرتبط بالمعلم ودوره، مؤكدا أن هذا العام هو عام تقدير المعلم، معلنا أنه جار وضع اللمسات الأخيرة لتحسين الأوضاع المالية لجميع المعلمين في مصر، معلقا: "هتسمعوا أخبار كويسة قريب.. نبدأ العام بخبر سعيد".





وأوضح، أنه سيتم توفير تدريبا للمدرسين حسب تخصصهم، مضيفا أنه كلما اجتهد المعلم في مجموعات التقوية سيكون هناك دخلا أكبر لهم.





هذا، وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة.





بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالي 690 ألف جنيه وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار والتي بلغ عددهم 13 جائزة.





أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائز لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه وهي الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد علي أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.





وأعلن المجلس أن جامعة القاهرة كان لها النصيب الأكبر حيث حصلت علي 10 جوائز، ويأتي المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصوله علي 8 جوائز، ويليهم جامعة عين شمس، المنصورة، والزقازيق حيث حصل كلٌ منهم علي 5 جوائز.



