لايف ستايلز ستوديوز تطرح فيديو كليب "عشانِك يامصر"

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب "عشانك يا مصر" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.





ويأتي هذا العمل تزامناً مع إحتفالات ٦ أكتوبر حيث تعاونت الشركة مع المؤلف وليد دسوقي لإنتاج أغنية تشيد بهذه المناسبة الوطنية.





الأغنية من كلمات وليد دسوقي، الحان خالد الجندي وتوزيع موسيقي ياسر ماجد.





اما الفيديو كليب فهو من توقيع المخرج أحمد غنيم.





سيُبث كل من الأغنية والفيديو كليب بالتوازي على أثير الإذاعات المصرية والعديد من القنوات العربية والمنصات الرقمية.





يقدم الأغنية كورال مجوعة أبناء مصر المؤلف من احمد عفت، اسامه الخولي، وليد حيدر، سماح عبدالله ومها احمد، وتحمل كلمات الأغنية الكثير من الفخر والحب لأم الدنيا مصر التي تمتلك حصة مميزة في الخطة الإنتاجية لشركة لايف ستايلز ستوديوز.





كلمات الأغنية:

عشانك يا مصر

أخطي أي مستحيل

أضحي بكل عمري ليكِ

ولا أوفي الجميل

هنكمل حلمنا

وهنبني أرضنا

لازم هنوصل حتى لو كان المشوار طويل





احنا ولادك يا مصر

مقدمين روحنا فداكي

هتلاقي جيش وشرطة

رجالة وقفين معاكِ

يلا تعالوا نبني كلنا ونكون سوا

الصحرة تبقى خضرا لما يزيد خيرك يا نيل





يا مصر ياما جات عليكِ حروب

فيها انتصرنا

رجعنا سينا ف أرضنا

لما واجهنا وعبرنا

كل الأيام الصعبة هاتعدي

وهيجي خير

وهنحكي لولادنا تاريخنا الي مالوش مثيل



