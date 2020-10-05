وزيرة الثقافة تشيد باحتفالية "ذكريات الكرنك" فى الأوبرا

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الفنانة الرائدة فريدة فهمى والفنانة شيرين رضا والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الاحتفالية الفنية المبتكرة التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تحت عنوان ذكريات الكرنك وذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم فارس الاستعراض محمود رضا واقيمت على المسرح الكبير بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى ، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية وكوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.





قالت عبد الدايم ان

التجربة المميزة التى نفذتها دار الاوبرا اكدت العبقرية الفنية لمحمود رضا ، واضافت ان ابداعات الراحل ما زالت تنبض بالحياة رغم مرور السنين ، واشادت بفكرة الاحتفالية واسلوب تنفيذها الذى اثبت ان سحر التصميمات المصرية الخالصة لفارس الفنون الشعبية سيبقى خالدا فى الوجدان وملهما للاجيال ، وتابعت ان تواصل الاحتفاء بمحمود رضا يأتي تعبيرا عن عرفان الوطن بجهود رموزه من ايقونات القوى الناعمة الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الانتماء والولاء لارض مصر ونجحوا فى التعبير عن هويتها المتفردة .



