إشبيلية يحسم صفقة مميزة في آخر ساعات الميركاتو





تعاقد نادي إشبيلية الإسباني مع المدافع الهولندي كريم رقيق من هيرتا قادمًا من هيرتا برلين الألماني بعقد يمتد لخمس سنوات وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ولم يكشف اشبيلية عن تفاصيل مالية لصفقة مدافع مانشستر سيتي السابق لكن وسائل اعلام محلية ذكرت أن قيمتها بلغت 15 مليون يورو (17.68 مليون دولار).





وهذا التعاقد الثاني لبطل الدوري الأوروبي في آخر يوم بفترة الانتقالات بعد المهاجم المغربي أسامة إدريسي (24 عاما) القادم من ألكمار ليضم بذلك سبعة لاعبين جدد في هذه الفترة.





كما أعلن النادي الأندلسي يوم الاثنين انتقال برايان جيل واليخاندرو بوزو إلى منافسه المحلي إيبار على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



