الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:01 م
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
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يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويغيب عن الأهلي 9 لاعبين من قائمته الإفريقية، والتي تضم 30 لاعبا، أمام الوداد.

غيابات الأهلي أمام الوداد

1- سعد سمير بسبب الإصابة
2- محمود متولي بسبب الإصابة
3- صلاح محسن بعد الإعارة إلي سموحة
4- وليد أزارو بعد الإعارة إلى الاتفاق السعودي
5- حسام عاشور بعد توجيه الشكر إليهم من قبل إدارة الأهلي
6- شريف إكرامي بعد توجيه الشكر إليهم من قبل إدارة الأهلي
7- رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من فريق هدرسفيلد الإنجليزي وانتقاله إلى بيراميدز
8- رامي ربيعه بسبب الإصابة
9- محمد الشناوي، الذي باتت مشاركته في لقاء الذهاب محل شك، بعد إصابته في مباراة الأمس.

وتضم قائمة الأهلي الإفريقية كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي- مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد- سعد الدين سمير.

في خط الوسط:  أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي قفشة، جيرالدو دا كوستا، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجاي- أحمد الشيخ- محمود عبد المنعم كهربا.

في خط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، صلاح محسن، أليو بادجي.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة منافسه إنبي ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز، يوم السابع من شهر أكتوبر الجاري، ثم يلاقي نظيره بيراميدز في الحادي عشر من الشهر ذاته، في إطار الجولة 33.

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