أبوهشيمة يكشف عن تفاصيل تحمله تكاليف تصالح مخالفات البناء ببني سويف

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
أحمد أبوهشيمة
أحمد أبوهشيمة
أمنية فوزي
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كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل تكفله بتكاليف التصالح مع مخالفات البناء للمنازل المخالفة ببني سويف، قائلًا إنه تواصل مع محافظ بني سويف لحصر الحالات من الأكثر احتياجًا في ملف التصالح مع مخالفات البناء.

وأضاف "أبوهشمة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك 876 حالة من غير القادرين على دفع قيم التصالح في مخالفات البناء ببني سويف، وتكفلها جميعًا.

وأشار رجل الأعمال، إلى أنه اتفق مع محافظ بني سويف على سداد قيم التصالح في مخالفات البناء لغير القادرين نقدًا، متابعًا: "المشاركة المجتمعية واجب علينا في التيسير على المواطنين الأكثر احتياجًا".

ولفت إلى أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة في تحمل نفقات لتقديم الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، مضيفًا أنه يقوم بتنفيذ مبادرة لتأهيل المواطنين في عدد من قرى بني سويف والمحافظات لتوفير فرص العمل.

هذا، وقال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة وردت لها 3781 شكوى في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يتم فحصها جميعا حاليًا.

وأضاف "الرفاعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أن رئيس الوزراء أكد أن الهدف من هذه المنظومة هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة.

وتابع: "أدعو المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية"، مشيرًا إلى أن رقم الخط الساخن لتقديم أي شكوى للمنظومة هو 16528.

وأوضح، أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الشكاوى الواردة وتلتها محافظة القليوبية ثم محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تتلقي كافة استفسارات المواطنين الخاصة بكورونا أيضًا.

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