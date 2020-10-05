محمد هنيدي يكشف مفاجأة عن كواليس غرفه في النيل

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تحدث الفنان محمد هنيدي، سبب حبه للنيل لذكريات تعود إلى فترة حياته في منطقة " إمبابه " قائلاً: " النيل بعيد عن جماله والهواء العليل لكن مرتبط معايا بذكرياتي في "إمبابة" زمان أيام مذاكرة الثانوية العامة مع أصحابي .. وقبل وجود المنشات التي حجبت كثير من النيل كنت بستني المراكب الي جاية من أسوان وأتكلم مع الي فيها وأتعرف عليهم ".



وأضاف في لقاء خاص مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ان النيل يدخل من يتجول فيه ولو بمركب بسيط في حالة إنسجام كاشفاً أنه لو ذكريات رومانسية مرتبطة بالنيل .



وتابع هنيدي قائلاً " النيل بالنسبة ليا ذكريات كثيرة مع صديقي الراحل علاء ولي الدين واشرف عبد الباقي في بداية مشوارنا الفني وإحنا بنشق طريقنا كنا لازم يومياً بعد الشغل نيجي على النيل ".





كاشفاً عن ذكريات تتعلق بأحد المراكب في منطقة المعادي في بدايته الفنية قائلاً " كان فيه مركب صغيرة في المعادي صاحبها عم أحمد الله يرحمه كنا نروح أنا وعلاء ولي الدين واشرف بعد شغلنا وناخد أكلنا ومعانا فلوسنا ونعد لحد وش الفجر ننبسط هناك وتحول النيل لصاحب لنا ".





وإستطرد قائلاً " النيل بقى صاحب وصديق ... ورغم كده كنت هغرق فيه في اثناء تصوير فيلم " يانا ياخالتي " مع الفنانة دنيا سمير غانم في أحد المشاهد التي كان تصويرها في النيل ".





كاشفا انه في هذا المشهد شهد النيل تقلبات جوية جعلته أشبه بالبحر قائلاً " إتحول في المشهد ده بقى زي البحر وكانت مخاطرة .. العوم في النيل أتقل من البحر وأنا عويم لحد ما وبحب العوم لكن المشهد ده حصل فيه موجة وسحب وربنا سترها ".





يذكر أن برنامج " كلمة أخيرة " تقديم الاعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعه على شاشة " ON".

