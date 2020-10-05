استشاري أورام: الدعم النفسي جزء رئيسي في مقاومة المرض

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قال الدكتور لؤي قاسم، استشاري امراض الأورام، إن الدعم النفسي يؤثر على مقاومة الجسم للأمراض، وهي جزء رئيسي من مقاومة أمراض الأورام.



وأضاف "قاسم"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه يظل أغلب السيدات في أغلب المراحل يتم شفائهم، لافتًا إلى أن برنامج صحة المرأة برنامج دائم ويتم متابعة السيدات الذين تم الكشف عليهم بشكل منتظم.



وأوضح أن أغلب القرى بها وحدات ثابتة للكشف المبدئ عن مرض سرطان الثدي، لافتًا إلى أن هناك مراكز متخصصة في اكتشاف المرض في عدد كبير من محافظات مصر.



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وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.



وهذه النصائح هي:



_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.



_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).

_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.



_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.



وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

