لبنان تسجل 1175 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأثنين تسجيل 8 وفيات و1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى الى 45657 حالة.

وحسب إحصاءات نشرتها الوزارة، فإن عدد الوفيات المسجل في البلاد بالفيروس ارتفع إلى 414 حالة منذ منذ 21 فبراير الماضي.

وأشارت بيانات الصحة اللبنانية إلى أن ثمة 15 إصابة بين الإصابات الجديدة تم تسجيلها لوافدين إلى البلاد وهو ما يرفع عدد حالات الإصابات ضمنهم إلى 1721 إصابة، مقابل 93936 حالة من الإصابات المحلية.

وأوضحت الوزارة أن هناك 624 حالة استشفاء بينها 167 في العناية المركزة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.