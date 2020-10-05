محمد هنيدي يكشف حبه للنيل.. وموقف لا ينسى مع دنيا سمير غانم

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كشف الفنان محمد هنيدي، عن حبه الشديد النيل الذي مرتبط بذكريات كثيرآ له موضحاً بأنة يحب أن يذهب إليه دائما.





وقال خلال لقائه في برنامج الكلمة الأخيرة مع الأعلامية لميس الحديدي "أن ذكرياته مع النيل من وقت مكان يعيش في إمبابة قبل أن يكون هناك منشأة ويتم قفلة فهو زمان كان مفتوح لافتة إلى أن في فترة الثانوية العامة كان يذكر إمام النيل.





وأضاف" أنه عندما يشعر بأي حزين حين يركب مركب على النيل يذهب اي زعل كما أنه كون صدقة من على النيل، بجانب أنه كان يذهب دائما مع الفنان الراحل علاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي إلى مركب ويقعدون إلى وقت طويل كما أنه قدم عدة مشاهد عبر النيل.







كما أشار إلى أنه كان سيغرق في أثناء تصوير فيلم "يا انا يا خالتي" مع الفنانة دنيا سمير غانم، ورغم أن كان هناك أكثر من غواص معاهم إلى أن كان هذا اليوم صعب جدا.