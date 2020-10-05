تكريم 179 طالب أوائل الشهادة الإعدادية بشرق وغرب الفيوم

Advertisements





تحت رعاية الدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وحضور الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور رمضان عبد الجيد، ممثل منظمة الشعوب والبرلمانات العربية بالفيوم، والدكتور مراد أحمد حسن، مدير عام التعليم العام، والأستاذ هشام أبو عوف، مدير المشاركة المجتمعية، ومدير التعليم الإعدادي بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ومسئولي المشاركة المجتمعية وأولياء الأمور والعلاقات العامة بالمديرية، تم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بغرب وشرق الفيوم، بالمدينة الرياضية بدمو بالفيوم.



حيث نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة المشاركة المجتمعية والعلاقات العامة) بالتعاون مع منظمة الشعوب والبرلمانات العربية بالفيوم، إحتفالية تكريم طلاب إدارتي شرق وغرب الفيوم الحاصلين على مجموع 280280 فى الشهادة الاعدادية، وعددهم 179 طالب وطالبة على مستوى الإدارتين فقط.



قدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب وأولياء الأمور والسادة الحضور والمعلمين الشرفاء وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل وحصول عدد 325 طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم.



جدير بالذكر سيتم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية 280280 بإدارت طامية وسنورس ويوسف الصديق وأطسا وإبشواي وعددهم 146 طالب وطالبة يوم الأثنين القادم الموافق 12 أكتوبر الساعة الخامسة مساء.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

