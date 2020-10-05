تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،بانوراما حية لمواجهة الأزمات المفاجئة وهطول الأمطار والسيول، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم خلالها دفع كميات كبيرة من المياه في مطابق الصرف وصفايات الأمطار، للوقوف على مدى جاهزيتها لتصريف مياه الامطار، في عدد من الشوارع والمناطق بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ.

وأشرف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة، وأعمال التجميل،ورفع الرمال، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة السياحية، كما تابع عبد القوي، رفع المخلفات والقمامة بنطاق مداخل ومخارج المدينة لإعادة المظهر الحضاري لها، كما تابع تجربة لاختبار معدات مواجهة الأمطار في مصيف بلطيم.

وتابع عبد القوي،رفع الإشغالات وإزالة جميع الاعلانات داخل المدينة وخاصة بالمداخل وبالمخارج وجميع مناطق المدينة بداية من منطقة الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز،وبداية الدولي الساحلي حتى مدخل المصيف، ووجه برفع الإعلانات، وإزالة اللافتات الغير مرخصة بنطاق المدينة.

وتفقد العميد هاني محمد عبد القوى،رئيس مدينة مصيف بلطيم،الحملة الميكانيكية، مشددًا بغلق البوابات الخاص بالحملة الميكانيكية نهائيا وخاصة خلال الفترة المسائية،ومتابعة كشافات الإضاءة داخل الحملة الميكانيكية، لتأمين السيارات والمعدات ليلا،واعادة تحسين مستوى الإنارة بالحملة وتسليم أفراد الأمن بنظام الورديات ومحاسبة المقصرين، كما حذر من تعدي أصحاب المحال على الارصفة، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين.

وأشرفت المهندسة عايده رياض، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال تطوير إنارة طريق دسوق فوه مع إحلال وتجديد جزئي لشبكة الإنارة العامة من أسلاك وحوامل وعوازل،استعدادا لفصل الشتاء، بالإضافة لاستبدال كشافات الصوديوم بكشافات الليد الموفرة، كما تابعت تطهير خطوط الصرف الصحي شارع الدلتا،وشارع سيدي ابراهيم وفرج الصائغ والمدارس والمحرقة وشارع الغفران وخلف المقابر، وأعمال النظافة وصيانة كشافات الانارة بقرية شابة، وتابعت أعمال النظافة وغسيل الأرصفة بحي شمال.

كما شهد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ،على المناورة التي نظمها مجلس المدينة،بالتعاون مع ري كفر الشيخ وري محافظة الغربية بمحطة طلمبات مصرف نمرة 5 بناحية الكراكات بمدينة بيلا استعدادًا لموسم الشتاء.

كما شهد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم،بانوراما حية لمواجهة الأزمات المفاجئة وهطول الأمطار والسيول، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم خلالها دفع كميات كبيرة من المياه في مطابق الصرف وصفايات الأمطار وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار، مؤكدًا أن مواجهة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعداد لها أو توقعها أو التعامل معها إذا ما حدثت، يضمن توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت، وذلك بوضع خطة شاملة توضح مراحل إدارة الأزمات والكوارث وآليات إدارتها ومواجهة الكوارث والحالات الطارئة التي قد تتعرض لها البلاد وقت حدوثها.
تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء
تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء
تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء
تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء
تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء
تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء
تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء
تنفيذ سيناريوهات في 5 مدن بكفر الشيخ لمواجهة سيول الشتاء

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