خاص.. شهيرة: محمود ياسين اسمه مرتبط باحتفالات نصر اكتوبر.. وسعيد بفيلم الممر

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يرتبط اسم النجم محمود ياسين، بالأعمال الوطنية السينمائية المصرية عن انتصارات أكتوبر، ويحظى بها بنصيب الأسد.



قدم محمود ياسين، خلال مشواره الفني 8 أعمال وطنية عن انتصارات أكتوبر وهي: "الرصاصة لا تزال في جيبي، بدور، الصعود إلى الهاوية، حائط البطولات، أغنية على الممر، الوفاء العظيم، الظلال في الجانب الآخر، الصعود إلى الهاوية، فتاة من إسرائيل".



وبمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة تواصل "الفجر الفني" مع زوجته الفنانة الكبيرة شهيرة لتكشف لنا عن ارتباط اسمه بهذه الذكرى الغالية.



وقالت شهيرة: "اسمه مرتبط باحتفالات نصر اكتوبر لانه الوحيد الذي قدم اعمال لهذا الانتصار العظيم، وهو الذي قام ببطولتها".



وتابعت: "و بعد مرور 20 عامًا كان يتمنى أن لم تقتصر على افلامه فقط على الساحة، لأن النصر يستحق ذلك، وهو يوم عظيم في وجدان كل مصري مهما تمر الأعوام، خاصة أن الأعمال الجديدة ستقدم مع تطور التقنيات في السينما عن السابق،



كما تمنى أن يرى جيل الشباب يقدم أعمال وطنية، ودائمًا يقول لي: "ياريت افلام تتعمل زيادة عن افلامي".



وعن رأيه في فيلم "الممر" قالت: شاهد الفيلم وسعيد كثيرًا به، وأكد أنه سيُخلد في تاريخ السينما، كفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وهذه ليست مقارنة بين العملين، ولكنه رأى الممر، في نفس المستوى وأنه سيدوم مع الزمن".



أما عن صحة النجم الكبير محمود ياسين، أوضحت شهيرة بأنه يتمتع بصحة جيدة، واختتمت: "وكل عام وانتم بخير وكل عام ووطننا أفضل ودائما نحتفل بالانتصار".



