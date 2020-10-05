مدرب منتخب مصر: لم أكن مقتنع بـ "فايلر".. وموسيماني اختيار جريء من الأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومدرب منتخب الشباب المصري حاليًا، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي لم يكن لديه أي جديد ليقدمه مع القلعى الحمراء.

وقال خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم إف إم :" اي مدرب يتعاقد معه الأهلي سوف ينجح لنجاح المنظومة".

وأضاف مدرب الفراعنة :" لم أكن مقتنع بفايلر على الناحية الفنية، لم يكن لديه أي جديد يقدمه للأحمر، والفريق معه لم يظهر أي ابداع".
  
وعن تعيين موسيماني خلفًا لفايلر قال :"اختيار جريء جدا من إدارة الأهلي".

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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