بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن دورة مطبقي المبيدات الزراعية ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها لجنة المبيدات بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، والدكتور مصطفي عبد الستار أمين اللجنة، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم بهدف خلق فرص عمل للشباب تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل المنعقده بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية بمشاركة 30 متدربا من خريجي المؤهلات المتوسطة والجامعية، بحضور الدكتورة مروة محمد، باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة والمهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة على المبيدات بالمديرية.

وقال وكيل الوزارة إن هذا البرنامج يعمل على القضاء على الرش العشوائي للمبيدات واستكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتطبيقها في المزارع، كما يهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين.

وأوضح الدكتور ايمن يوسف، باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات ومنسق المحافظة أن البرنامج ينفذ تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل "، ويعمل على توعية الشباب برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على صحة الإنسان والحيوان والنبات، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة خارجيا، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية، وبعد الانتهاء من البرنامج على مستوى الجمهورية سيجرى إصدار تشريع يجرم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة "مطبقي المبيدات.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم
بدأ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم

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