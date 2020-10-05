حسام الخولي: حزب مستقبل وطن لا يسعى للسيطرة على الحياة السياسة

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قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن ما وصل إليه الحزب من مكانة في البرلمان كان بسبب مجهوده، وليس بسبب قربه من الدولة مثلما يدعي البعض، معقبًا: " الدولة مالهاش دعوة بينا، وسايبة العملية السياسية مفتوحة أمام الجميع".



وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن الحزب لا يريد السيطرة على الحياة السياسية في مصر، بدليل أنه قام بإعداد قوائم انتخابية بالاشتراك مع العديد من الحياة السياسية.



ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب مهتم بوجود أحزاب المعارضة داخل المجلس، لكي يكون البرلمان ممثل لكل أصوات البرلمان، معقبًا: "عايزين نسمع المعارضة من داخل البرلمان وليس من خارجه"





أكد عبدالله سعيد الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، أن ذكري أكتوبر الذى يقبل علينا سيبقى رمزًا للإقدام والشجاعة والفداء وعنوانًا لوطن وشعب وجيش ـ لافتا إلي أن هناك دروس عديدة مستفادة من انتصارات حرب أكتوبر، يحتاجها المصريين لمواجهة المؤامرات الخارجية، ومحاربة الإرهاب الذى يستهدف مصر فى الوقت الراهن، على رأسها الروح التي عاشها المصريين فى تلك الفترة رغم مرور ما يقرب من 47 عاما علي انتصارات أكتوبر، والتخطيط المنظم والاصطفاف خلف القيادة المصرية والإرادة القوية.



وشدد "عضو الهيئة العليا" لمستقبل وطن، في بيان صحفي له،على ضرورة الحاجة الان للعمل بنفس روح انتصارات أكتوبر لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم ـ فالحرب قديمًا كانت تعتمد على الاسلحة التقليدية المُتعارف عليها، اما الحرب اليوم فتعتمد على النفس والفكر مستخدمين في ذلك الأسلحة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في الإنجازات.



وأكد "سعيد"، أن الشعب المصري هو نفس الشعب بعد 47 سنة من النصر فى سنة واحدة كشف وفضح وأسقط زيف وخداع ونفاق 92 سنه، وأطاح بحكم الإخوان بعد سنة رغم أن المُدَبَّر والمخطط والمعلن بقاؤهم فى الحكم إلى ما بعد 500 سنة ـ مضيفا أن القوات المسلحة مستمرة حتى الآن في هذا الدور العظيم في حماية الأرض والوطن والمواطنين ودائما ما تخلق حلول في التعامل مع أعداء الوطن وعبور الأزمات.

