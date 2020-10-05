"حبوب منع الحمل".. تعرف على أسباب الإصابة بسرطان الثدي
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:19 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور لؤي قاسم استشاري علاج الأورام، إن سرطان الثدي هو نمو غير طبيعي في الخلايا يؤدي إلى الإحساس بورم أو كتلة، ويكون عرضة في بعض المراحل أنه يزيد ويحدث انتشار في أماكن أخرى من الجسم، ويمكن القضاء عليها بطرق علاجية في حالات الاكتشاف المبكر.
وأضاف "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن سرطان الثدي اكثر امراض الأورام شيوعا لدى السيدات، ويتم اكتشافه عن طريق كتلة غير طبيعية في نسيج الثدي، منوها بأن المرض ليس بالضرورة أن يكون وراثي.
وأشار إلى أن هناك عوامل خطورة كثيرة لحدوث مرض سرطان الثدي أشهرها السمنة والتعرض لأدوية هرمونية لفترة طويلة، وبعض أنواع حبوب منع الحمل، وبعض الجينات الوراثية، والتدخين والكحوليات، موضحا أنه لا يوجد سبب واضح لانتشار مرض سرطان الثدي في معظم الأعمار بدء من 18 سنة وحتى 25 سنة.
وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.
وهذه النصائح هي:
_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.
_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.
_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.
وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.
وأضاف "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن سرطان الثدي اكثر امراض الأورام شيوعا لدى السيدات، ويتم اكتشافه عن طريق كتلة غير طبيعية في نسيج الثدي، منوها بأن المرض ليس بالضرورة أن يكون وراثي.
وأشار إلى أن هناك عوامل خطورة كثيرة لحدوث مرض سرطان الثدي أشهرها السمنة والتعرض لأدوية هرمونية لفترة طويلة، وبعض أنواع حبوب منع الحمل، وبعض الجينات الوراثية، والتدخين والكحوليات، موضحا أنه لا يوجد سبب واضح لانتشار مرض سرطان الثدي في معظم الأعمار بدء من 18 سنة وحتى 25 سنة.
وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.
وهذه النصائح هي:
_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.
_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.
_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.
وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.