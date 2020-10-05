"حبوب منع الحمل".. تعرف على أسباب الإصابة بسرطان الثدي



وأضاف "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن سرطان الثدي اكثر امراض الأورام شيوعا لدى السيدات، ويتم اكتشافه عن طريق كتلة غير طبيعية في نسيج الثدي، منوها بأن المرض ليس بالضرورة أن يكون وراثي.



وأشار إلى أن هناك عوامل خطورة كثيرة لحدوث مرض سرطان الثدي أشهرها السمنة والتعرض لأدوية هرمونية لفترة طويلة، وبعض أنواع حبوب منع الحمل، وبعض الجينات الوراثية، والتدخين والكحوليات، موضحا أنه لا يوجد سبب واضح لانتشار مرض سرطان الثدي في معظم الأعمار بدء من 18 سنة وحتى 25 سنة.



وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.



وهذه النصائح هي:



_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.



_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).



_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.



_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.



وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.



قال الدكتور لؤي قاسم استشاري علاج الأورام، إن سرطان الثدي هو نمو غير طبيعي في الخلايا يؤدي إلى الإحساس بورم أو كتلة، ويكون عرضة في بعض المراحل أنه يزيد ويحدث انتشار في أماكن أخرى من الجسم، ويمكن القضاء عليها بطرق علاجية في حالات الاكتشاف المبكر.