بنى سويف يعسكر في القاهرة استعداداته لمواجهة البنك الأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يواصل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف، استعداداته لمواجهة فريق البنك الاهلي، والمقرر لها الثالثة من عصر الأربعاء، بالجولة قبل الأخيرة، لمجموعة الصعيد، بالقسم الثاني.

المباراة التى تجمع بين الفريقان تشهد اهتماما كبيرا خاصة فى ظل المنافسة الشرسة على خطف بطاقة الصعود بين الفريقان بجانب الالمونيوم .

ويسعى بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي لعدم فقدان أي نقطة خاصة فى ظل خسارته بالجولة الماضية أمام شقيقه التليفونات بهدف نظيف .

ويحتل بنى سويف صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 41 نقطة، وذلك إثر فوزه بعدد 12 مباراة فيما تعادل فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة بثلاث مباريات ويحتل المركز الاول بفارق نقطة وحيدة عن البنك الاهلى وصيف المجموعة.

وغادر الفريق السويفي، مقر إقامتة للمبيت بأحد فنادق القاهرة، وإجراء تدريب اخير الثلاثاء بأحد الملاعب النجيل الصناعي.

كما حرصت جماهير بنى سويف على شحن همم اللاعبين وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى واجراء فيديوهات تحفيزية للاعبين .

وكان الفريقان قد تقابلا بمباراة الدور الاول واستطاع البنك الاهلى تحقيق فوز بهدف نظيف على بنى سويف بملعبه باستاد بنى سويف الرياضى عن طريق لاعبه اسلام سولارى .

ومن المتوقع أن يستمر حسن موسي فى الدفع بالاوراق الرابحة بالمباريات الأخيرة وعدم إجراء تغييرات كثيرة بصفوف الفريق بالمباراة والمتمثل فى محمود جمال فى حراسة المرمى وهارون اسماعيل ومصطفى الصفتى وحسام البدري وعبد الواحد عبد العزيز ونصر رمضان وحسام عيسى ورضا عبد العال ومحمود بكرى وكريم اشرف ومحمود عبد العاطى .

كما يحتفظ بالعديد من الأوراق الرابحة مثل بلال سالم ومحمد اشرف ومصطفى بلية وعاطف محمود ومعتز محروس ومحروس محمود ومحمد السيد وكريم محفوظ ومحمد ميخا ومحمود عاطف وأحمد الامور ومحمود مكى .

ويتبقى لبنى سويف عقب مباراة البنك الاهلى مباراة وحيدة بالجولة الأخيرة حيث يستضيف طهطا بختام المسابقة بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما واسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة .

ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 41 نقطة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثانى برصيد 40 نقطة .

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