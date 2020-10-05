البورصة الأمريكية تواصل التعافي بالختام مع تحسن صحة ترامب

استمرت مؤشرات البورصة الأمريكية في التعافي بختام جلسة اليوم الاثنين، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 460 نقطة، مع التفاؤل إزاء الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب.





وتفاءل المستثمرون مع التصريحات الإيجابية بشأن تحسن حالة ترامب بعد إصابة بفيروس كورونا وإمكانية خروجه من المستشفى في وقت لاحق من اليوم، ما يخفف من عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية بعد أقل من شهر من الآن.





وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" إنه يشعر بحالة جيدة وسوف يغادر المستشفى في وقت لاحق من اليوم.





وفي سلسلة من التغريدات الأخرى في وقت سابق عبر موقعه على "تويتر"، دعا الرئيس الأمريكي إلى التصويت له في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى ارتفاعات سوق الأسهم والتخفيضات الضريبية الكبيرة.





ومن ناحية أخرى، يأمل المستثمرون في التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية قريباً بعد أن أقرها مجلس النواب الأمريكي في الأسبوع الماضي، بقيمة 2.2 تريليون دولار.





وعلى الجبهة الاقتصادية، ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي.





وعند التسوية، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 465 نقطة إلى 28148 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.8 بالمائة إلى 3408 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 2.3 بالمائة مسجلا 11332 نقطة.