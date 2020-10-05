تفاصيل متضاربة بشأن احتجاز شاب لأمه لمدة عام بالغربية للحصول على معاشها

Advertisements

كشفت تهاني بيومي، ابنة الحاجة جازية رسلان، تفاصيل مقطع الفيديو الذي انتشر لوالدتها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أشار إلى احتجاز الحاجة جازية من قبل نجلها في محافظة الغربية.



وقالت "تهاني" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "أزور أمي كل أسبوع ورواية احتجازها غير حقيقية".



وأشارت إلى أن من قامت بتصوير مقطع الفيديو هي شقيقتها المطلقة وهي على خلاف مع شقيقها بسبب البيت الذي تعيش فيه والدتها مع شقيقها.



وأضافت "رواية احتجاز شقيقي لأمي اختلقتها شقيقتي الكبرى للحصول على معاشها، وشقيقي وزوجته شايلين والدتي ودايما بروح بلاقيها مستحمية، وروايتها غير صحيحة".



وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه ابنة الحاجة جازية وهي تقوم بمحاولة توصيل الطعام لوالدتها التي قالت أنها شقيقها يقوم باحتجازها داخل المنزل من أجل الحصول على معاشها.



آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



الفيديو..

https:www.facebook.comwatch?v=2817570335144225