تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

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وجاء بيان اللجنة الأولمبية بشأن الشكاوي المقدمة ضد مرتضى منصور كالتالي:



- أولًا:-



- ثانيًا:-



إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.



ثالثًا:إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى.



ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.







عقب الإعلامي عمروأديب، على قرار اللجنة الأولمبية بوقف رئيس نادي الزمالك 4 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك حالة من "التشنج الرياضي"، لافتا إلى أن جماهير الزمالك تدعو لعقد مشجعين لدعم النادي.وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن عقد مليونية كما أعلن جمهور الزمالك لن يغير من الأمر شيء، منوها بأن درجة حرارة التعصب الرياضي تزيد يوما بعد يوم، وهذا الوطن عانى من هذا الأمر مرارا.وقال إن وزير الرياضة يجب أن يكون له دور في الأمر، مضيفا: "لازم العقلاء تتحرك مش هنستنى لما الجماهير تنزل الشارع.. ذنب البلد إيه"، متابعا: "لو سمحتوا سيبوا الأمر للمسار القانوني.. إحنا في حارة سد القرار طلع ولازم ينفذ".وأضاف الإعلامي عمروأديب، أن الصمت على هذا الأمر جريمة، متابعا: "هى البلد ناقصة".قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات مقبلة.وأصدرت اللجنة الأولمبية بيان رسمي تعلن فيه عن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات في الشكاوى المقدمة ضده على أن يتم اخطار الجهات الدولية في الفترة القادمة.إجتمع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية اليوم الأحد 4102020، للنظر فى ما إنتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام السيد رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.إنتهت التحقيقات التى قام بها السيد القاضى رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتى شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهوالأمر الذى صار معولًا لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهدارًا للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصرى، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماعالموافقة على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الأتية على السيد مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية:وقف السيد مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات،أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار.وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما.