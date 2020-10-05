محافظ الإسكندرية يوجه بدراسة مشاكل "الكيلو 26" ووضع دراسة عاجلة لها



كما وجه المحافظ الدكتورة جاكلين عازر بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمد فترة العمل بالوحدة الصحية بالمنطقة، وكذا توفير طاقم طبى للعمل كنوباتجية فى الفترة المسائية.



وكلف مدير مديرية الطرق بعمل دراسة لرصف طريق مدخل مساكن الكيلو 26 ووضعه على رأس أولويات خطة المحافظة للرصف.



وكلف رئيس حى العجمى بتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة الكيلو 26، خلال أسبوع، لإقامة مقابر عليها، على أن يتم إصدار قرار بذلك خلال المجلس التنفيذى القادم بالمحافظة،كما وجه رئيس الحى بزيادة عدد صناديق القمامة التى تحتاجها المنطقة. والتنسيق مع مديرية التموين لحل مشكلة المخابز والأفران بالمنطقة.



وأعرب المحافظ،عن سعادته بتواجده وسط أهالينا بمنطقة الكيلو 26، مؤكدا أنه حريص على الاستماع إلى جميع المشاكل التى تعانى منها المنطقة. وسيقوم بتكرار تلك الجولة لمتابعة تنفيذ جميع طلبات الأهالى.



من جانبه، أشار ممثلى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى فرص التدريب والتشغيل فى سوق العمل الذى يقدمه مركز التدريب والتشغيل المهنى بمدينة بشاير الخير 1، لافتا إلى أنه سيتم تواجد اليوم فريق عمل من المركز لعمل لقاءات تعريفية مع الأهالى الراغبين فى التدريب أو التوظيف لإطلاعهم على الخدمات وفرص العمل بالمركز.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد الخدمات والمرافق بالوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة بالمنطقة والبالغ عددها 3800 وحدة، وكذلك الوقوف على جميع المشاكل التى تواجه سكانها على أرض الواقع. بحضور السيد موسى رئيس حى العجمي، وممثلى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والجهات المعنية.





وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بدءا من الغد بدراسة المشاكل التى تعانى منها منطقة الكيلو 26، ووضع مخطط زمنى لذلك. وأوضح أنه سيتم فحص ودراسة الموضوع الخاص بالإيجارات ووضع أفضل حل قانونى لها.جاء ذلك خلال تفقده برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، منطقة الكيلو 26 بنطاق حى العجمى، وذلك للاستماع إلى مشاكل المنطقة والتى تلخصت فى ارتفاع الإيجار الخاصة بالمساكن، وتطوير الوحدة الصحية، وتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الإضاءة العامة، وإنشاء مكتب بريد ووحدة مطافى ومركز شباب، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مقابر عليها، وذلك لخدمة أهالى المنطقة.