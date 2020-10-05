كورونا تضع الدوحة في مأزق.. هل مونديال قطر 2022 مهدد؟

حصلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية على تقرير خاص يكشف فيه المأزق الجديد أمام تنظيم قطر لكأس العالم 2022.

فهذا التقرير أثار شكوكا كبيرة بشأن نزاهة تقارير قطر حول مدى تفشي كورونا لتجنيب تعريض استضافتها لكأس العالم 2020 للخطر، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وقالت مؤسسة "كورنرستون غلوبال أسوشييتس" البريطانية في تقرير إن شركة إنشاءات رائدة تعمل في مشاريع كأس العالم قالت إن عددا من عمالها أصيبوا بالفيروس وماتوا، لكن لم يتم تسجيل وفاتهم رسميا بفيروس كورونا وتمت إعادة جثث المتوفين إلى بلادهم الأصلية في نيبال والهند".

وأوضحت القناة أن الممارسات القطرية تتعارض مع توصيات السلطات الصحية بالعالم، ويكشف عن تضليل قطر حكومي لمجتمع الرعاية الصحية العالمي.

كما كشف التقرير أن قطر عانت من أعلى معدل إصابة بكورونا بالنسبة لعدد السكان عالميا في منتصف أغسطس 2020، وأوضح التقرير أيضا عن وجود تناقض واضح بين عدد الإصابات ومعدل الوفيات.