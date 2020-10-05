القبض على بلطجي حاول ترويع المواطنين بإستخدام كلبا شرسا بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من إلقاء القبض على بلطجي يقوم بترويع المواطنين من أهالي منطقة ميامي بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.



كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتوعد طفل في السادسة عشر من عمره، بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، ممسًا بيده اليمنى سلاحًا أبيضًا "سيف" وباليد الأخرى كلبًا شرسًا، وسط محاولات من المواطنين معه لإثنائه عن فعله وترك الطفل دون جدوى.



وحصلت "الفجر" على صورة للبلطجي عقب القبض عليه بداخل ديوان قسم شرطة المنتزه أول، ممسكًا بيده كلبًا وبجواره سلاحٍ أبيض "سيف"، قبل عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

