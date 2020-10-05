القبض على بلطجي حاول ترويع المواطنين بإستخدام كلبا شرسا بالإسكندرية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من إلقاء القبض على بلطجي يقوم بترويع المواطنين من أهالي منطقة ميامي بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتوعد طفل في السادسة عشر من عمره، بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، ممسًا بيده اليمنى سلاحًا أبيضًا "سيف" وباليد الأخرى كلبًا شرسًا، وسط محاولات من المواطنين معه لإثنائه عن فعله وترك الطفل دون جدوى.

وحصلت "الفجر" على صورة للبلطجي عقب القبض عليه بداخل ديوان قسم شرطة المنتزه أول، ممسكًا بيده كلبًا وبجواره سلاحٍ أبيض "سيف"، قبل عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

أخبار تهمك

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 11 ساعة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الإعلان عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

"وصلنا لـ صفر".. نائب وزير السياحة تكشف تأثير كورونا على القطاع

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
09:39 م

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

09:02 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»