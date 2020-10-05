محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وقادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

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هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى،اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات.



قال المحافظ في تهنئته للرئيس "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى السابعة والاربعون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة داعيًا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء، وسوف يسجل التاريخ بأحرف من نور لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".



كما هنأ محافظ البحر الأحمر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، والوزراء وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء مشيدًا بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات في المسئولية والتنظيم والتوظيف الجيد للامكانيات المتاحة والتضحية والفداء.



كما قدم محافظ البحر الأحمر خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة الإحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.