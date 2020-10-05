طارق الخولي: حزب مستقبل وطن يعمل على ملء الفراغ السياسي في مصر

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قال طارق الخولي، أمين العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب لم يعتمد على مصادر تمويل من شخص واحد، حتى لا يحكم الحزب من شخص واحد، مشيرًا إلى أن الحزب ملئ برجال الأعمال الوطنيين الذي يساهمون في تمويل الحزب.



وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن الحديث على دفع مليون ونصف، للدخول إلى قوائم الحزب في الانتخابات أمر غير حقيقي تمامًا، معقبًا: "أنا لم أدفع شيء، ولا أملك أموال لكي أدفعها، انا لم أصل إلى شيء إلا بمجهودي"



ولفت إلى أن الحزب يقوم بملء الفراغ السياسي في مصر، وحماية الدولة من قيام جماعة متطرفة بالقفز على السلطة واختطاف الدولية المصرية.







أكد عبدالله سعيد الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، أن ذكري أكتوبر الذى يقبل علينا سيبقى رمزًا للإقدام والشجاعة والفداء وعنوانًا لوطن وشعب وجيش ـ لافتا إلي أن هناك دروس عديدة مستفادة من انتصارات حرب أكتوبر، يحتاجها المصريين لمواجهة المؤامرات الخارجية، ومحاربة الإرهاب الذى يستهدف مصر فى الوقت الراهن، على رأسها الروح التي عاشها المصريين فى تلك الفترة رغم مرور ما يقرب من 47 عاما علي انتصارات أكتوبر، والتخطيط المنظم والاصطفاف خلف القيادة المصرية والإرادة القوية.



وشدد "عضو الهيئة العليا" لمستقبل وطن، في بيان صحفي له،على ضرورة الحاجة الان للعمل بنفس روح انتصارات أكتوبر لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم ـ فالحرب قديمًا كانت تعتمد على الاسلحة التقليدية المُتعارف عليها، اما الحرب اليوم فتعتمد على النفس والفكر مستخدمين في ذلك الأسلحة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في الإنجازات.



وأكد "سعيد"، أن الشعب المصري هو نفس الشعب بعد 47 سنة من النصر فى سنة واحدة كشف وفضح وأسقط زيف وخداع ونفاق 92 سنه، وأطاح بحكم الإخوان بعد سنة رغم أن المُدَبَّر والمخطط والمعلن بقاؤهم فى الحكم إلى ما بعد 500 سنة ـ مضيفا أن القوات المسلحة مستمرة حتى الآن في هذا الدور العظيم في حماية الأرض والوطن والمواطنين ودائما ما تخلق حلول في التعامل مع أعداء الوطن وعبور الأزمات.

