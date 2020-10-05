العروض الأوروبية تنهال على نجم الزمالك

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مصير مصطفى محمد مع الزمالك





ويقدم مصطفى محمد مستويات مميزة يوما بعد يوم مع فريقه، سواء البطولات المحلية أو الأفريقية ، أو مستواه مع المنتخب الاولمبى ببطولة الأمم الأفريقية و نجاحه في التأهل إلى الأولمبياد.





من جانبه قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن مصطفى محمد يمتلك عرضين من الدوري الألماني والإسبانى، بخلاف عرض الدورى التركى من نادى فناربخشة.





وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مصطفى محمد، لن يرحل عن صفوف القلعة البيضاء قبل انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.





الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تمسك بتواجد مصطفي محمد مع الزمالك الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له.



