نائب مستقبل وطن: 80% من أعضاء الحزب شباب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الانتقادات الموجهة للحزب قد تكون ناتجة من عدم الفهم، وهذا الأمر يمكن تفهمه، ولكن بعض الانتقادات غير موضوعية، ولذلك لا نتقبلها، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات قد تكون ناتجة من توسع حزب مستقبل وطن في مصر خلال 3 سنوات فقط.

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن حزب مستقبل وطن حزب شاب جدًا، قائم على أكتاف الشباب الصغير، مشيرًا إلى أن نسبة الشباب في الحزب غير عادية وتصل لأكثر من 80%.

ولفت إلى أن الحزب قام بإعداد مبادرة للعب الكورة، معقبًا: "خلينا 70 الف شباب في القرى يلعبوا مع بعض، وهذا أدى لتواجد الحزب في كل أنحاء مصر".


وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن لا يشبه الحزب الوطني على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الحزب الوطني كان يقوم بتزير الانتخابات، وهذا الأمر غير موجود الآن على الإطلاق، معقبًا: "الحكم رجع للشعب"


وأكد عبدالله سعيد الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، أن ذكري أكتوبر الذى يقبل علينا سيبقى رمزًا للإقدام والشجاعة والفداء وعنوانًا لوطن وشعب وجيش ـ لافتا إلي أن هناك دروس عديدة مستفادة من انتصارات حرب أكتوبر، يحتاجها المصريين لمواجهة المؤامرات الخارجية، ومحاربة الإرهاب الذى يستهدف مصر فى الوقت الراهن، على رأسها الروح التي عاشها المصريين فى تلك الفترة رغم مرور ما يقرب من 47 عاما علي انتصارات أكتوبر، والتخطيط المنظم والاصطفاف خلف القيادة المصرية والإرادة القوية.

وشدد "عضو الهيئة العليا" لمستقبل وطن، في بيان صحفي له،على ضرورة الحاجة الان للعمل بنفس روح انتصارات أكتوبر لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم ـ فالحرب قديمًا كانت تعتمد على الاسلحة التقليدية المُتعارف عليها، اما الحرب اليوم فتعتمد على النفس والفكر مستخدمين في ذلك الأسلحة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في الإنجازات.

وأكد "سعيد"، أن الشعب المصري هو نفس الشعب بعد 47 سنة من النصر فى سنة واحدة كشف وفضح وأسقط زيف وخداع ونفاق 92 سنه، وأطاح بحكم الإخوان بعد سنة رغم أن المُدَبَّر والمخطط والمعلن بقاؤهم فى الحكم إلى ما بعد 500 سنة ـ مضيفا أن القوات المسلحة مستمرة حتى الآن في هذا الدور العظيم في حماية الأرض والوطن والمواطنين ودائما ما تخلق حلول في التعامل مع أعداء الوطن وعبور الأزمات.

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