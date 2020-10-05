بيت الزكاة المصري: صرف 500 جنيه إعانة لـ30 ألف أسرة لمدة 3 شهور تبدأ من أكتوبر

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قال محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ جائحة كورونا في مارس الماضي وجه بصرف إعانة 500 جنيه لـ30 ألف أسرة في أبريل ومايو ويونيو، وهي الأسر الأكثر تضررًا من الجائحة.



وأضاف "لطفي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ا مسي" اليوم الاثنين أنه تقرر صرف نفس الإعانة لنفس الأسر لمدة ثلاث شهور تبدأ من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.



وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المهنية وعلى رأسها وزارة القوى العاملة التي تتولى هي الأخرى صرف إعانات حتى لا يكون هناك ازدواجية في صرفها، موضحًا أن هذه الأسر لم تصرف لهم القوى العاملة.



وأوضح الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، أن بيت الزكاة يتولى تقديم صرف الإعانات لـ95 ألف أسرة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.