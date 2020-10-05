سيدة تستغيث: "اغتصبوا ابني وبيهددوني بالقتل"

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روت السيدة نجلاء أحمد، والدة الطفل زياد ضحية محاولة الاغتصاب، أن شابين قاموا باستدراج طفلها زياد إلى أرض فضاء، وحاولوا اغتصابه بالقوة ولكنه أفلت منهم ونجا من عملية اغتصابه بالقوة، ولكنه عاد إلى المنزل في حالة لا يرثي لها ومنهار تمامًا.



وأضافت "نجلاء"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الاثنين أن نجلها روى أن شابين قاموا بخلع ملابسه، ولكنه هرب من الشابين بأعجوبة، مشيرة إلى أنها توجهت إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ ضد الشابين وتم ضبط وإحضار الجناة.



وتابعت: "حالة نجلي سيئة للغاية خاصة وأنه مصاب بارتجاع في الصمام المترالي في القلب، وأصبح لا يثق في أي أحد حتى أقرب الناس إليه ويرفض النزول من المنزل نهائيًا بسبب الصدمة النفسية التي تعرض لها".



وكشفت السيدة نجلاء أحمد أنها تتعرض للتهديد للتنازل عن المحضر الخاص بمحاولة اغتصاب نجلها، مشيرة إلى أنها قدمت محضر رسمي أخر ضد هذا التهديد من جانب أهل الجناة وإرغامها على التنازل عن المحضر.



