استشاري مناعة: 5% من مصابي كورونا يحملوا الفيروس في الحلق ولا تظهر عليهم أعراض

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن هناك أكثر من 10% من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك من 3% إلى 5% يحملوا الفيروس في الحلق دون أن يشعروا بأي أعراض، ومن الممكن أن يظل كذلك ولا تظهر عليه أي أعراض ولكنه يستطيع أن ينقل الفيروس للآخرين.

وأضاف "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الفيروس يمتلك قدرة تتضاعف كلما انتشر بين الناس.

وأوضح استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن عائلة الكورونا تسكن في الأساس الحيوانات وعائلها الأساسي هو الخفاش، ومن الممكن أن يأتي على شكل موجات متتالية.

,أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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