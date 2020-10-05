هاني عبدالرحيم: وعي المصريين سبب رئيسي في فضح الأبواق الإخوانية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي هاني عبد الرحيم، إنه خلال الأسبوع الحالي سقطت كل الأقنعة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية والمعادية للدولة المصرية، وفقط تحيا مصر.

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من الفيديوهات والمشاهد المسربة بالصوت والصورة والتي تؤكد لأي شخص أن الأبواق الإخوانية كانت تدعو للتخريب والحشد لزعزعة الاستقرار خلال الفترة الماضية.

وتابع: "رب العباد أراد أن يعلم جموع الشعب المصري من خلال كل الأجهزة الإعلامية المصرية والتي كانت تعمل بالصوت والصورة كيف تُفكر الأبواق الإخوانية وكيف تعيش وتتحدث مع من ومن وراءها"، قائلًا: "الشغل بتاع الإخوان كله شمال".

وأوضح أن جميع الأبواق الإخوانية والتي تُهاجم الدولة المصرية من تركيا وقطر كلهم شمال باسم الوطنية، مشيرًا إلى أن وعي المواطن المصري والذي دائمًا نراهن عليه ولا يوجد مجال لمشاهد ما يكذبون به على الشعب المصري ضد الدولة المصرية لتشويه قيادتها السياسية.

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