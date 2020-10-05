قفزة في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:13 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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قفزت أسعار النفط بعد 3 جلسات من التراجع عند تسوية تداولات اليوم الإثنين، مدعومة بتصريحات إيجابية من أطباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالته الصحية.


وخففت التقارير الحديثة بشأن تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بعد إصابته بفيروس كورونا من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث ربح "داو جونز" أكثر من 400 نقطة.

كما تم دعم الأسعار أيضاً من خلال إضراب عمالي موسع في النرويج اليوم، يمكن أن يقلل من الطاقة الإنتاجية للبلاد من النفط بما يصل 8 بالمائة من إجمالي إنتاجها، وفقاً لوزارة النفط والغاز النرويجية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 5.9 بالمائة إلى 39.22 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جريننش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر  بنحو 5.5 بالمائة إلى 41.43 دولار للبرميل.

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