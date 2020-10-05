إعلامي عن إصابة ترامب بكورونا: "اللعبة السياسية تحتاج لتوضيح"

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علق الإعلامي هاني عبدالرحيم، على إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "هو ده حقيقي ولا إصابة سياسية".



وأضاف "عبد الرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه ماذا عن من كانوا يتحدثون بأن الإصابة بكورونا فنكوش وهل ترامب سيدخل الانتخابات المقبلة؟، منوهًا بأن الفترة المقبلة هناك ترقب من جميع الجهات السياسية والمعنيين بالأمر.



وتابع: "أعتقد أنه بإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا فأن هناك الكثير ممن كانوا يتحدثون عن فيروس كورونا الفترة الماضية سيصمت، قائلًا: "اللعبة السياسية ستحتاج إلى توضيح الفترة المقبلة لأن الشارع الأمريكي بعد إصابة ترامب مترقب من سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة".





,نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة يعلن فيها خروجه من مستشفى "والتر ريد" الطبي بعد 3 ساعات من الآن.



وأعلن الرئيس الأمريكي خروجه من المستشفى على الرغم من اعتراض الأطباء على هذا القرار، قائلا في تغريدته:"سأغادر مركز والتر ريد الطبي اليوم في الساعة 6:30 مساءً".



وتابع الرئيس الأمريكي:"شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد ولا تدعها تسيطر على حياتك. لقد طورنا بعض الأدوية، حقا أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عامًا!".





وفي سياق متصل، كان قد كشف شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.



وأوضح طبيب ترامب، في بيان، أن الرئيس لم يصب بحمى، ويتحسن، بعد دخوله المستشفى مصابا بمرض كوفيد-19، وأنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.



وقال طبيب ترامب: "لقد قضى معظم الظهيرة في مباشرة أعماله.. وكان يتحرك في الجناح الطبي من دون صعوبة".





