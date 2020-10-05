في ذكرى وفاتها.. ماري باي باي مناضلة فنية ضد أى شيء يمس المهنة

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تحل اليوم ذكرى وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية وهي الفنانة ماري باي باي.



أسمها الحقيقي بهيجة محمد علي وولدت في مثل هذا اليوم عام ١٩١٧، كانت تعمل سجانة وتزوجت من زميلها وهو سجان أيضًا وبعد مرور عدة سنوات أنفصلت عنه.



كانت تعشق الفن وتمنت أن تصبح ممثلة لذلك عملت في كازينو الفنانة بديعة مصابني وغيرت إسمها إلى ماري.



كانت عاشقة للفن وعلي الرغم من صغر حجم أدوارها إلا أنها كانت مناضلة فنية ضد أى شيء يمس المهنة، وبرز ذلك عندما شاركت فى اعتصام الممثلين اعتراضًا على القانون رقم ١٠٣ عام ١٩٨٧، الخاص بتنظيم عمل النقابات الفنية الثلاث.



جمعها موقف كوميدي مع المخرج خيري بشارة، في هذا الإعتصام فهي لم تكن تعرف اسمه ولكنها فقط تعرف أنه مخرج، حيث اتجهت إليه وقالت له: "أنا اسمي بهيجة محمد سايقة عليك النبي محمد أديني دور" فضحك الكل.



