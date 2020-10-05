أستاذ جيولوجيا: تصريحات أثيوبيا تضر بمفاوضات سد النهضة

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تصريح رئيسة اثيوبيا بشأن توليد الكهرباء من سد النهضة بعد 12 شهر ليس بجديد، لافتًا إلى أن كمية المياه الآن لا تكفي لتوليد الكهرباء.



وأضاف "شراقي"، عبر اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الإعلان عن التشغيل قبل الوصول لاتفاق بين دول المصب هي تصريحات استفزازية، وتعودنا عليها من اثيوبيا خلال الأشهر الأخيرة، وجميع هذه التصريحات تضر بالمفاوضات بين مصر وجنوب السودان واثيوبيا.



وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه لم يكن هناك تصريحات من اي مسؤول بضرب سد النهضة.



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وكانت أعلنت سهلورق زودي رئيسة دولة إثيوبيا، بدء توليد الكهرباء من سد النهضة بعد 12 شهرا في تحد للشرعية الدولية، وفق لما نقلته وكالة رويترز.



وقالت رئيسة إثيوبيا اليوم الاثنين إن السد الكهرومائي الجديد العملاق الذي شيدته بلادها على النيل الأزرق سيبدأ توليد الكهرباء في غضون 12 شهرا.



وذكرت سهلورق زودي في كلمة أمام البرلمان "هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين اثنين".



يذكر أن وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي أكد، أمس الأحد، أن كارثة الفيضان في السوادن كانت ستكون أشد سواءً لولا التعبئة الأولى لـ سد النهضة، التي منعت ذلك الأمر وفق لتغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر".



ونشر بيكيلي، عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر تغريدة له قائلا "لولا التعبئة الأولى لسد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه، لكانت كارثة فيضان السودان الذي دمر آلاف المنازل وشرد عشرات الآلاف من الاشخاص أشد سوءا".



وأضاف وزير المياه والري الإثيوبي: "سد النهضة ليس مجرد مصدر لتوليد الكهرباء بالمنطقة".



وتابع حسب تغريدة ثانية أن سد النهضة له أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده؛ كونه مصدر تنمية للطاقة المتجددة، وفوائد أخرى سترجع بالنفع على بلدان المنطقة الافريقية في إدارة الفيضانات والجفاف وتخزين المياه".



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قال قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما ميرداسا يوم الجمعة الماضي إن أثيوبيا تعمل جاهدة لتصبح قوة جوية كبيرة في إفريقيا، خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا الي تحديث قوات الجيش وتطوير سلاح الطيران.



وكشف قائد القوات الجوية الإثيوبية عن استعداد قواته التام للدفاع عن التهديدات المحتملة التي تستهدف سد النهضة.



وادعى ميرداسا أن سلاح الجو الإثيوبي، عزز استراتيجيته القتالية وتكتيكاته للدفاع عن أي هجمات محتملة ضد سد النهضة.



وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن القوات الجوية تراقب سد النهضة ولن تسمح لأي طائرة غير مصرح لها بالتحليق فوق السد.



وذكر أن القوات الجوية الإثيوبية هي الآن من بين الأفضل في إفريقيا، موضحا أنها في وضع جيد لحماية سيادة البلاد.



وأشار إلى عمله على توفير تدريب من 9 مستويات، فضلا عن العمل بالتعاون مع الجامعات في مجال التكنولوجيا.

