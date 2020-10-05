فيورنتينا يحسم صفقتين من العيار الثقيل في أخر ساعات الميركاتو

تعاقد نادي فيورنتينا الإيطالي مع الدولي الإسباني خوسيه كاييخو قادمًا من صفوف نادي نابولي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو الصيفي).





وعبر كاييخون عن سعادته بالانتقال إلى فيورنتينا بعد سبعة أعوام قضاها في نابولي ، موضحا "علي أن أعود لمستواي المعهود لأنني دربت نفسي بنفسي في أخر شهرين، عطلة المباريات الدولية ستكون مفيدة لكي أستعيد لياقتي بحلول الاسبوع المقبل".





كما أعلن النادي البنفسجي تعاقده مع انطونيو باريكا مدافع موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى جنوي.











