انتقادات عديدة تواجه ترامب بسبب خروجه من المركز الطبي قبل شفائه

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دونالد ترامب ظهر بشكل مفاجئ فى موكب سيارات خارج مستشفى العسكري لتحية مؤيديه، حيث ظهر بكمامة ملوحًا بيده لأنصاره من المقعد الخلفي.



وأوضح تقرير قناة الغد أن ترامب واجه العديد من الانتقادات بسبب المخاطرة بصحة طاقمه المساعد، حيث طالب المنتقدون الأفراد الذين رافقوه فى السيارة بعزل أنفسهم 14 يومًا.



وتابع التقرير أن الرئيس الأمريكي نشر مقطعًا مصورًا على تويتر قال فيه إنها رحله شيقه للغاية لقد تعلمت الكثير عن كوفد 19.



الأطباء المعالجون أكدوا أن حالته الصحية تتحسن رغم أنه عانى من حمى شديدة يوم الجمعة لكنه شفى منها منذ ذلك اليوم موضحين أنه تناول عقار ديكثاميثازون بعد انخفاض معدلات الأكسجين.

