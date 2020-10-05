تعرف على أبرز أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "الوجة الأخر"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بعد ساعات ستعرض الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر" وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً علي قناة cbc ، ويرصد لكم "الفجر الفني" أبزر أحداث الحلقة العشرين.


وكانت الحلقة ملئية بالأحداث الشيقة ، وتزوجت هدي الأتربي "ملك" من إسلام حافظ والذي يجسد شخصية شريف بعد صراع طويل مع أسرتها للموافقة علي زواجها منه ولا سيما أنه اتهم سابقاً بقتل والد نسرين طافش "ساره" والتي تعد زوجة شقيق ملك وهو الفنان ماجد المصري.

وحاول الفنان محمد ناصر "رامي" خطيب ملك السابق والذي تعرض لحادث سير يوم خطوبتها ونتج عن ذلك جلوسه علي كرسي متحرك وعدم قدرته علي الحركة ، وحاول رامي أن يثبت لنفسه قدرته الإستغناء عنها بعد زواجها برغم من حبه الشديد لها ، بأن يذهب للفرح ويهنئها وذلك بعدما أقنعته هاجر الشرنوبي "نسمة" بذلك ومن المتوقع أن تربطها علاقة حب برامي ويتزوجا في الحلقات القادمة .

وتوالت الأحداث وتشاجر ماجد المصري "يحيي" مع زوجته ساره بعدما اتصلت هبة الأباصيري "علياء الكاشف" به من هاتف ساره وأخبرته بأنها أخذته بعد أن نسيته زوجته مع أيمن عزب "نبيل الشامي" .

ووافقت مادلين طبر "رجاء" علي زواجها من أحمد سلامة "محسن" صديق زوجها الراحل ، واشترطت عليه أن يقنع يحيي يصالح ابنتها ساره بعد خصام طويل بينهما ، وأخبرت سارة والداتها رجاء بأنها ستطلب الطلاق من يحيي ، ولكنه جاء اليه ليصالحها وأنهي الخلاف بينهما وعادت سارة إلي بيتها .

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