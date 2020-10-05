شاهد.. نصائح الفنان عمرو رمزي لحياة زوجية سعيدة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفنان عمرو رمزي، إن ضغوط الحياة الزوجية من أسباب خلق الملل في الحياة بين الزوجين، وتؤثر على الزوج والزوجة بشكل كبير وتضعف الرومانسية بينهما، ولا يجوز الاستسلام لروتين الحياة الزوجية، مطالبًا الزوجة بقيادة الدفة بشكل يجعل الزوج يعود للرومانسية مرة آخرى.

وأضاف "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن المرأة كائن مختلف عن الرجل وكل واحد منهم له أحاسيسه ومشاعره ومتطلباته المختلفة عن الأخر، مشيرًا إلى أن الاحترام هو الركيزة الأساسية لبناء علاقة زوجية ناجحة وحياة زوجية رائعة.

وتابع: "النساء يبحثن دائمًا عن الأفعال التي تمتزج بالحب، وكذلك الرجال أيضًا، لذا التعبير عن مشاعر الحب والحنان بعيدًا عن العصبية والهجوم، حيث أن مشاعر الحب تجذب الرجل والمرأة، وتقلل من وتيرة المشاكل والأجواء المشحونة".

وفي ذات السياق قالت الدكتورة إيمان الجمال، خبيرة التنمية البشرية والعلاقات البشرية، إن هناك مجموعة من العوامل والتي تؤدى بالزواج إلى شىء روتيني، مشيرة إلى أن التكرار في السلوك اليومي في الأمور مما يخلق نوعًا من الملل بين الزوجين، بينما الحياة الزوجية تحتاج إلى شىء من الشغف والمفاجأة بينهما.

وأضافت أن كثرة المشكلات الاجتماعية بينهما بسبب الأولاد ومشاكلهم أو الحالة الاقتصادية والروتين اليومي بين الزوجين في جميع الأفعال يؤدي إلى الملل، مشيرة إلى أنه لا بد من التجديد في الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة؛ خاصة وأن الزوج يرغب في الزوجة الفرفوشة والتي تتحمل أعباء الحياة مع الزوج.

وتابعت: "عدم مشاركة الاهتمامات بين الزوجين يؤدي إلى الزواج الروتيني والممل أيضًا"، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية الآن فقدت شيئًا مهمًا للغاية وهو الحوار بين الزوج والزوجة في كافة الأمور الحياتية بينهما ولكن التكنولوجيا والسوشيال ميديا أصبحوا يستحوذون على كل الوقت للزوج والزوجة؛ مما يخلق نوعًا من الروتين في الحياة بينهما والملل في التعامل والحياة بينهما بشكل عام.

الفيديو..
https:www.youtube.comwatch?v=aldTuFiAZc0&feature=share&fbclid=IwAR24dyaeXXDfr7CNH_Tofmfs9w-YurfNECyph-m77nDZ_p0ERknK5opvrsM

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