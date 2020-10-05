تعرف على تفاصيل نقل مونديال كأس العالم من قطر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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يعود ملف نقل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر إلى واجهة الجدل مجددًا، وأوضح تقرير قناة الغد، أن الشركة التى تعمل على إنشاءات مشاريع المونديال في قطر أعلنت عن إصابة عدد كبير من عمالها بفيروس كورونا، حيث توفي بعضهم من دون إبلاغ منظمة الصحة العالمية.

وأضاف التقرير، أن المذكرة التى تقدمت بها الشركة المنفذة للإنشاءات أشارت إلى أن جثث المتوفيين من العمال أعيدت إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما يتعارض مع توصيات السلطات الصحية العالمية إذ وصلت ذروة الإصابات في قطر أغسطس الماضي وسط تكتم السلطات القطرية عن الأعداد الحقيقية مضللة لمنظمة الصحة العالمية.

وتجددت مطالب نقل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 من قطر إلى دولة أخرى، إثر تقرير حصلت عليه قناة "فوكس نيوز" Fox News حصريًا يلقي بظلال من الشك على نزاهة تقارير الدوحة عن حالات كوفد-19.

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