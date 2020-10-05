عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة يعلن فيها خروجه من مستشفى "والتر ريد" الطبي بعد 3 ساعات من الآن.





وأعلن الرئيس الأمريكي خروجه من المستشفى على الرغم من اعتراض الأطباء على هذا القرار، قائلا في تغريدته:"سأغادر مركز والتر ريد الطبي اليوم في الساعة 6:30 مساءً".

وتابع الرئيس الأمريكي :"شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد ولا تدعها تسيطر على حياتك. لقد طورنا بعض الأدوية، حقا أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عامًا!".

وفي سياق متصل، كان قد كشف شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح طبيب ترامب، في بيان، أن الرئيس لم يصب بحمى، ويتحسن، بعد دخوله المستشفى مصابا بمرض كوفيد-19، وأنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وقال طبيب ترامب: "لقد قضى معظم الظهيرة في مباشرة أعماله.. وكان يتحرك في الجناح الطبي من دون صعوبة".