ديست يعلق على مشاركته الأولى مع برشلونة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعرب سيرجينيو ديست ظهير أيمن برشلونة الإسباني الجديد عن سعادته عقب مشاركته الأولى بقميص برشلونة أمام إشبيلية كبديل في الشوط الثاني من المباراة بدلاً من جوردي ألبا الذي عانى من إصابة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال ديست في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام عقب المباراة:"أنا سعيد جدًا بالظهور الأول وبالثقة التي منحني إياها كومان، كنت أتمنى أن أفوز بالنقاط الثلاث ولكن حصلنا على نقطة واحدة فقط".

وأضاف:"لا يهمني تغيير مركزي، إذا احتاج كومان لي في الجانب الأيسر فلا توجد مشكلة. اللعب في كامب نو شعور لا يصدق، إنه أكبر ملعب في أوروبا، إنه جميل للغاية".

واختتم ديست تصريحاته قائلاً:"سوف نركز على الاستعداد للمباراة المقبلة بعد فترة التوقف الدولي".

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